Денис Сєдашов

Відеоблогер і боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) у своєму YouTube-каналі відреагував на скасований бій із чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО), який мав відбутися 14 листопада в Маямі.

За словами Пола, команда була готова прийняти проблеми Девіса із законом у минулому, однак нові обвинувачення все змінили.

У нього вже були арешти та звинувачення, але минуле є минулим — ми це прийняли. Та коли людина знову повертається до таких вчинків, скоює домашнє насильство — вона вибуває з гри. Крапка. Джейк Пол

Він також наголосив, що Девіс «втратив найбільший гонорар у своїй кар’єрі та зіпсував стосунки з однією з найбільших стримінгових платформ світу».

Бій між Полом та Девісом був офіційно скасований після обвинувачень боксера у нападі на дівчину. Його замінить ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа (28–4, 25 KO).

Поєдинок Джошуа — Пол відбудеться 19 грудня у Маямі.

