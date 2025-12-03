Відомий американський тренер Роберт Гарсія висловився про бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO). Наставника цитує fightnews.info:

Це прикольний поєдинок. Є й великі бої, але Усик заслужив становище, у якому може просити поєдинки, що він хоче, вибирати суперників. Це буде великий бій. Вайлдер небезпечний, у нього чудова права рука, приголомшлива міць. Тож це буде виклик, але мені подобається цей бій. Я подивлюсь його.

Я вважаю, що Усик – неймовірний талант, і він виграє цей бій, але це все одно буде виклик, тому що йому потрібно буде остерігатися мощі правої руки Вайлдера. Тож це буде гарний виклик, на який ми захочемо подивитися. І протягом бою ми з хвилюванням дивитимемося, чи зможе Вайлдер донести удар справа. Але Усик має навички і талант.

Він заслужив обрати бій, який хоче провести. І це справді великий поєдинок. Уболівальники його подивляться, тож я з нетерпінням на нього чекаю.