Усик назвав легенду минулого, з якою хотів би розділити ринг
Українець зізнався, що не бажав би поєдинку з Мухаммедом Алі
близько 7 годин тому
Володар титулів WBC/WBA/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) в інтерв’ю FightHubTV розповів, з ким з легенд боксу хотів би перевірити себе:
З найвеличнішим, з Мухаммедом Алі. Просто спаринг, не бій.
Відзначимо, що українець неодноразово виділяв Мухаммеда Алі як найкращого бійця в історії боксу.
Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер хоче отримати деталі щодо бою з Усиком.
