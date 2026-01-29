Олег Гончар

Президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував офіційне оголошення поєдинку між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та російським боксером надважкої ваги Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO), повідомляє Sky Sports.

За словами Сулеймана, як ексчемпіон, Ф’юрі має всі відповідні права та привілеї, а переможець цього бою гарантовано отримає високу позицію в рейтингу WBC. Очільник організації нагадав, що Махмудов раніше володів титулами WBC International і Silver, відзначивши його фізичну міць і силу, а також назвав поєдинок цікавим викликом для британця після тривалої паузи в кар’єрі.

Сулейман окремо наголосив на значенні Ф’юрі для світового боксу. Він назвав британця сенсаційним амбасадором спорту, який має величезну армію вболівальників і залишається конкурентним навіть після перерв. На його думку, життя Ф’юрі без боксу неможливе, а сам він ще довго залишатиметься в рингу.

Він подолав величезні труднощі, як в боксі, так і з залежностями. Він повернувся і став чемпіоном, нокаутувавши Вайлдера, а потім мав чудовий чемпіонський шлях, мотивуючи та впливаючи на багатьох людей у ​​всьому світі. Це просто неймовірна історія. Він той, хто втілює найкраще в боксі. Маурісіо Сулейман

Поєдинок між Ф’юрі та Махмудовим відбудеться 11 квітня у Великій Британії.