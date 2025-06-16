Володимир Кириченко

Американський боксер надважкого дивізіону Тайррелл Герндон (24-5, 15 КО) для The Ring розповів, що намагатиметься запозичити прийоми тимчасового володаря титулу WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) в бою проти колишнього чемпіона світу у хвевівейті Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО).

«Це один з п'яти найкращих поєдинків, які я аналізую. Паркер продемонстрував чудову майстерність боксу. Я звертаю увагу на все: від дистанції до вибору ударів. Я думаю, що можу зробити щось таке. Я беру найкраще з того, що він зробив, і додаю це до свого арсеналу».

Вайлдер провів останній бій в червні минулого року, програвши Чжану Чжілею. Деонтей програв 4 з 5 останніх поєдинків, серед них – поразка одноголосним рішенням суддів від Паркера в грудні 2023-го.

Нагадаємо, поєдинок між Вайлдером та Герндоном відбудеться 27 червня у Вічіті, штат Канзас, США.