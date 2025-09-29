«Табір уже почався». Промоутер Джошуа окреслив термін повернення AJ
Хірн заявив, що Ентоні може провести бій у 2025 році
близько 12 годин тому
Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про майбутнє Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Він з нетерпінням чекає на можливість знову взятися за справу. Є ймовірність, що він вийде на ринг ще цього року. Спочатку планом було провести один бій і після цього битися з Тайсоном Ф'юрі, але, можливо, він проведе не один, а кілька (проміжних) поєдинків. Табір уже почався, і вже дуже скоро ви знову побачите AJ в рингу.
Нагадаємо, що Джошуа вилетів з рейтингу The Ring.
