Колишній чемпіон світу Карл Фроч в інтерв`ю FightLens поділився думками про потенційний поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO):

Джошуа не розбив би Ф’юрі ударами у голову. І, чесно кажучи, я не думаю, що Тайсон Ф'юрі повернеться з пенсії. Можливо, він це зробить, бо він сказав, що збирається, і якщо на кону будуть величезні гроші, а на кону, ймовірно, будуть...

Я ​​бачу лише одного переможця в цьому бою, і це Тайсон Ф'юрі. Але Тайсон зараз поза грою, він важко тренується між боями. Тому, якщо він набере забагато ваги і йому буде важко її скинути, а AJ буде в спортзалі, то хто знає.