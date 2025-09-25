Володимир Кириченко

Бен Девісон, тренер британського проспекта суперважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO), для Sky Sports відповів, чи може його підопічний провести бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

«Це реальна можливість. Залежить від Усика, чи вирішить він зробити вакантними пояси. Однозначно цікаві часи. Надважка вага у вогні».

Однак Девісон зазначив, що Ітаума і Джошуа не битимуться один з одним:

«Цього не станеться. Між ними велика повага. Я не думаю, що це необхідно».

Нагадаємо, Девісон сумнівається, що його підопічний у наступному поєдинку битиметься з Джермейном Франкліном або Філіпом Хрговичем.