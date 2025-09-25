Стало відомо, чи буде Ітаума боксувати проти Джошуа
Між зірками хевівейту існує велика повага?
2 днi тому
Ентоні Джошуа / Фото - ESPN
Бен Девісон, тренер британського проспекта суперважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO), для Sky Sports відповів, чи може його підопічний провести бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
«Це реальна можливість. Залежить від Усика, чи вирішить він зробити вакантними пояси. Однозначно цікаві часи. Надважка вага у вогні».
Однак Девісон зазначив, що Ітаума і Джошуа не битимуться один з одним:
«Цього не станеться. Між ними велика повага. Я не думаю, що це необхідно».
Нагадаємо, Девісон сумнівається, що його підопічний у наступному поєдинку битиметься з Джермейном Франкліном або Філіпом Хрговичем.