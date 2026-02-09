Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-3, 17 KO) в інтерв’ю Lucky Punch відповів, чи планує завершувати кар’єру після поразки від Радівоє Калайджича (30-3, 22 KO):

Якщо б я слухав експертів, які кажуть, що мені потрібно завершити карʼєру, то зараз моїм найбільшим досягненням була перемога на чемпіонаті області серед юнаків. Я це чую все своє життя, починаючи з 12ти років, «по кадетах вбʼють», «по юніорах вбʼють», «за дорослих, навіть казати не хочу…»

Але і суперечити експертам також не стану. ТАК! Я вже старий, так, я вже ніякий, так, вже треба завʼязувати. Але це рішення я прийму тоді, коли сам захочу. Дайте хоч наприкінці попадати красиво, може очолю хайлайти з нокаутами у іншій ролі (сміється).