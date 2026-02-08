Гвоздик вперше прокоментував поразку від Калайджича: чи буде реванш?
Ексчемпіон світу визнав свою помилку
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у напівважкій ваговій категорії українець Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) висловився про поразку від серба Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО) на шоу від Zuffa Boxing.
«Сталося так, що в якусь мить я повністю перестав боятися його ударів і дуже хотів завершити бій достроково, за що й поплатився. Мені здавалося, що йому вже кінець – насправді так воно і було: я бачив це в його очах, він шукав зручну нагоду, щоб здатися. Його команда, звісно, зараз буде казати, що вони це готували, тощо. Не буду це оскаржувати: перемога є перемога, і, як то кажуть, Well done. Але я сподіватимуся, що ми проведемо реванш».
Нагадаємо, у поєдинку, який відбувся 2 лютого Гвоздик двічі відправив свого опонента в нокдаун, однак поступився достроково в 7 раунді.
