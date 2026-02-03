Відомий промоутер Олександр Красюк для Sport.ua прокоментував поразку колишнього чемпіона світу у напівважкому дивізіоні українця Олександра Гвоздика (21-3, 17 КО) від сербського боксера Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО).

«Олександр – сильна й розумна людина, я хочу його підтримати в цей нелегкий момент, тому що програвати в будь-якому разі – чи вперше, чи вдруге, чи втретє – це завжди неприємно і важко. Тому мої слова підтримки від чистого серця.

З самого початку, ще з Олімпійських ігор, Гвоздик був одним з моїх найулюбленіших боксерів у світі, і я про це неодноразово заявляв. Так сталося – це бокс.

Ми всі з часом, на жаль, не молодіємо, і зараз, мабуть, прийшов той момент, коли Олександру треба зробити дуже зважене рішення: не триматись за минуле, а дивитись в майбутнє впевнено і робити такі кроки, які б забезпечили успіх у майбутньому, попри те, яке буде прийнято рішення, чи це буде бокс або бізнес, чи це буде освітня, чи тренерська діяльність.

Або взагалі, яка б не була діяльність, я гадаю, що зараз прийшов час тверезо подивитись на обставини й прийняти правильне рішення, зробити крок у майбутнє».