Тім Цзю переїхав жити з Австралії до США
Боксер розпочав новий етап підготовки в США
31 хвилину тому
Тім Цзю
Австралійський боксер Тім Цзю оголосив про переїзд до Лос-Анджелеса, де він житиме та тренуватиметься. Про це 29-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі.
«Приземлився в Лос-Анджелесі та готовий розпочати роботу».
Наприкінці вересня Цзю також анонсував зміну тренерського штабу та переїзд із Австралії до США.
Тім є сином колишнього чемпіона світу з боксу росіянина Кості Цзю.
Нагадаємо, Себастьян Фундора знищив Цзю у реванші.
Поділитись