Олег Гончар

Австралійський боксер Тім Цзю оголосив про переїзд до Лос-Анджелеса, де він житиме та тренуватиметься. Про це 29-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі.

«Приземлився в Лос-Анджелесі та готовий розпочати роботу». Тім Цзю

Наприкінці вересня Цзю також анонсував зміну тренерського штабу та переїзд із Австралії до США.

Тім є сином колишнього чемпіона світу з боксу росіянина Кості Цзю.

