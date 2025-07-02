Претендент на титул у першій середній вазі Тім Цзю (25-2, 18 KO) заявив, що бачить Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) фаворитом майбутнього мегафайту проти абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Цитуэ Цзю boxing247.com.

«Усе залежить від того, яким буде Канело. Я вважаю, що Альварес, який вдруге бився з Геннадієм Головкіним, – це, мабуть, найкращий Канело, якого ми бачили в даний момент. Канело, якого я бачив в останні роки, вже не той, що бився з Головкіним. Це найголовніше.

Кроуфорду 38 років, але він усе ще свіжий, він не пропускав удари. Так що це справжнє питання. Я думаю, що Канело став передбачуваним. У нього є певні удари, він використовує грубу силу і фізичну міць, щоб бути агресором проти будь-якого суперника. Зараз з ним битиметься не та людина, з якою ти можеш використовувати міць, тому що Кроуфорд дуже розумний. Я дам на перемогу Теренса 65 відсотків».