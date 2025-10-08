Олег Гончар

Журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомив, що Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО) 23 жовтня перенесе операцію на лівому лікті.

За його словами, травма не отримана під час поєдинку проти Теренса Кроуфорда, повідомляє Boxing News.

Альварес щойно провів надзвичайно важкий поєдинок і серйозно виснажився, що є наслідком його 20-річної кар’єри. Рафаель зауважив, що ліву руку Канело навантажував безліч разів — під час боїв, спарингів і тренувань Ден Рафаель

Канело мають видалити вільні частки з лівого ліктя, через що повернення на ринг відкладеться на кілька місяців. Журналіст висловив сумнів, що Альварес виступить уже в лютому, як раніше планувалося, і припустив, що боксер не буде поспішати з відновленням.

