Денис Сєдашов

Браян Макінтайр, тренер абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі американця Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), прокоментував перемогу свого підопічного над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO), яку той здобув 13 вересня на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі. Слова наводить talkSPORT Boxing.

Після впевненої звитяги одностайним рішенням суддів наставник зізнався, що результат не став для нього сюрпризом:

Це було легко. Усе пройшло саме так, як ми й очікували. Теренс зробив усе за планом — працював на ближній дистанції, рухався, контролював бій. Ми знали, що впораємося. Браян Макінтайр

Тренер додав, що Кроуфорд чітко виконав тактичну установку і ще раз підтвердив свій статус одного з найкращих боксерів сучасності.

