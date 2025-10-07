Олег Гончар

Батько та тренер чемпіона WBC у напівважкій вазі Давида Бенавідеса (30-0, 24 КО) Хосе Бенавідес-старший в інтерв'ю Fight Hub TV поділився думками про перемогу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Ось чому він просив 200 мільйонів доларів (за бій з нами), бо знав, що це великий ризик». Хосе Бенавідес

Бенавідес-старший зізнався, що очікував нокауту від Канело, враховуючи різницю у трьох вагових категоріях, але все одно визнав заслуги Альвареса, зазначивши, що його досягнення важко повторити.

За словами тренера, Сауль фізично зношений через інтенсивні тренування, що вплинуло на його реакцію в бою.

