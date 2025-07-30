Тренер Баколе: «Мартіну запропонували бій проти Ітауми у серпні, і ми погодилися – вони взяли Вайта»
У команді конголезця розкрили деталі перемовин з відомим проспектом
близько 1 години тому
Мартін Баколе / Фото - Yahoo
Біллі Нельсон, тренер конголезького боксера надважкого дивізіону Мартіна Баколе (21-2-1, 16 КО), розповів, що його підопічному пропонували провести бій з британцем Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO).
Цитує Нельсона bloodyknockout.com.
«Нам запропонували цей бій у серпні, і ми погодилися. А вони пішли й узяли Ділліана Вайта, тож це показує, наскільки вони його справді хочуть».
Ітаума 16 серпня проведе бій проти Вайта. Баколе останній бій провів у травні – внічию відбоксував з Аджагбою.
Раніше повідомлялося, що бій Ітаума — Баколе може пройти на одному шоу разом з поєдинком Ортіс — Енніс.