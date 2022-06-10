Тренер Деревянченка вважає Ломаченка андердогом в бою за звання абсолютного чемпіона з Хейні

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Тренер Сергія Деревянченка (13-4, 10 KO) та Річарда Коммі (30-4, 27 KO) Андре Розьє обговорив потенційний бій за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 KO) та Василя Ломаченка (16-2, 11 KO):



Ломаченко – дуже динамічний і вже сформований боєць. Він робить багато речей, на які інші люди не здатні. Хейні доведеться докласти всіх зусиль, щоб впоратися з цим завданням.

Можу сказати, що я б у цьому бою трохи схилявся на бік Девіна через його габарити. Хочете, погоджуйтесь зі мною, хочете, ні. Можу сказати одне, якщо Лома у формі, у Девіна будуть проблеми.

Якщо говорити про простого Ломаченка, це може зіграти на руку Хейні. Ніхто не знає, як він повернеться. З іншого боку, можливо, Ломаченку потрібен був цей відпочинок, і він повернеться ще сильніше. Так що це складне питання, але я хотів би отримати відповідь на нього.