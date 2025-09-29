Тренер Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Браян Макінтрайр висловився про перемогу підопічного над Саулєм Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Просто без кінця закручувати його, тримати його на ближньому. Якщо б'єшся в стійці шульги, то я завжди хочу тримати супротивника на ближній, забрати його праву руку. У твоїй лівій дистанція буде коротшою, ніж у його правої, тому що його правій руці потрібно перетнути його тіло, а твоя ліва виходить прямо на ціль. Він робив саме те, над чим ми працювали у таборі.

Теренс мав чудову ЗФП. Він працював з хлопцями з UFC. Це одна з речей, про яку я переймався боєм. Я попередив хлопців, щоб переконалися, що він зможе поглинути міць, і він поглинув її дуже добре.

Ця перемога була знаковою, бо Теренс був андердогом. Усі вважали, що його поб'ють.