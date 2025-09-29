Кроуфорд зупинений поліцією: пістолет у машині і необережне водіння
Дозвіл у боксера на зброю був у порядку
близько 4 годин тому
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) потрапив у неприємну ситуацію у США.
Поліція зупинила автомобіль з боксером через необережне водіння. Під час перевірки один із офіцерів помітив у Кроуфорда пістолет, після чого направив на нього табельну зброю та наказав вийти з машини.
Спортсмен виконав усі вимоги правоохоронців і був закутий у кайданки. Згодом з’ясувалося, що у Кроуфорда є офіційний дозвіл на носіння зброї. Його відпустили, висунувши лише обвинувачення в необережному водінні.
Боксер утримався від коментарів щодо інциденту.
