Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) потрапив у неприємну ситуацію у США.

Поліція зупинила автомобіль з боксером через необережне водіння. Під час перевірки один із офіцерів помітив у Кроуфорда пістолет, після чого направив на нього табельну зброю та наказав вийти з машини.

Video footage from Tik Tok shows OPD pulling over Terence “Bud” Crawford last night.



Mayor John Ewing issued the following statement:



“My statement on Bud Crawford traffic stop:



I learned Omaha police pulled over Terence “Bud” Crawford on a traffic stop downtown early this… pic.twitter.com/xfv3a8Q3Wg — Omaha Scanner (@omaha_scanner) September 28, 2025

Спортсмен виконав усі вимоги правоохоронців і був закутий у кайданки. Згодом з’ясувалося, що у Кроуфорда є офіційний дозвіл на носіння зброї. Його відпустили, висунувши лише обвинувачення в необережному водінні.

Боксер утримався від коментарів щодо інциденту.

