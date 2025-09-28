Кроуфорд — про Мейвезера: «Я ніколи б не порівнював себе з ним»
Легендарний американський боксер став прикладом для Теренса як на ринзі, так і поза ним
близько 9 годин тому
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поділився думками щодо порівнянь із легендарним боксером Флойдом Мейвезером-молодшим, п’ятиразовим чемпіоном світу у різних вагових категоріях.
Мейвезер — один із найвеличніших усіх часів, і я ставлюся до нього з величезною повагою. Я ніколи б не став порівнювати себе з ним. Він — найвеличніший свого покоління, а я — свого.
Американський боксер підкреслив, що Мейвезер проклав шлях для сучасних чемпіонів та мотивував його своєю працездатністю, дисципліною і відданістю спорту.
