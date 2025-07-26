Тренер – про українського нокаутера: «Усі великі чемпіони програвали»
Лоївський вірить, що Сіренку вдасться камбек
29 хвилин тому
Фото: B1 Boxing
Український тренер Леонід Лоївський в інтерв’ю sport-express.ua висловився про поразку Владислава Сіренка (22-1, 19 KO) в останньому поєдинку:
Усі великі чемпіони програвали. Я впевнений, що Влад повернеться ще сильнішим після цієї невдачі й обов’язково потішить українських уболівальників.
Нагадаємо, що Сіренко програв одноголосним рішенням суддів в андеркарді Олександр Усик – Даніель Дюбуа II.