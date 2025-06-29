Сіренко – про можливий бій Усика з Джейком Полом: «В такі речі слабо віриться»
Український боксер сумнівається в серйозності задуму
41 хвилину тому
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) прокоментував інформацію про потенційний поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 КО) з американським ютубером і боксером Джейком Полом за правилами ММА. Слова наводить vRINGe.
Мені, як спортсмену, в такі речі слабо віриться. Але в цьому світі можливо все. У будь-якому разі це більше про заробіток грошей для обох. Мені, як професіоналу, такий бій нецікавий. Хіба що звичайному глядачеві, який хоче просто шоу — можливо, це буде цікаво.
Нагадаємо, що 19 липня Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа.
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