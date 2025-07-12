Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) спокійно відреагував на інцидент із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) під час битви поглядів, яка відбулася 28 квітня на Вемблі. Слова наводить Froch On Fighting.

За словами українця, штовхання з боку суперника не викликало у нього емоцій:

Не знаю, можливо, Даніель мене боїться. Але для мене це просто шоу. Жодних проблем у мене з ним немає. Я просто усміхнувся — це не має значення. Олександр Усик

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець переміг технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Реванш відбудеться 19 липня на Вемблі у Лондоні.

Усик мріє заспівати в караоке після перемоги України.