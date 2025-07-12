Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес підтримав Олександра Усика (23-0, 14 КО) напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), зробивши на його перемогу ставку у розмірі 500 тисяч доларів.

Мексиканський боксер пояснив свій вибір так:

За останні п’ять років Усик переміг найсильніших. Він витривалий, технічний і дуже розумний. Коли бачу такого зосередженого спортсмена — завжди ставлю на нього. Саме тому зробив велику ставку. Олександре, залишайся собою. Сауль Альварес

Нагадаємо, титульний реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі.

У Британії розповіли, яким чином Дюбуа нокаутує Усика.