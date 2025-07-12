Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що дуже любить співати у вільний час і саме це вважає своїм прихованим талантом. Слова наводить Froch On Fighting.

Не думаю, що це танці. Насправді я дуже люблю співати — вдома, в машині, постійно. Олександр Усик

Втім, через повномасштабну війну в Україні боксер наразі утримується від улюбленого караоке:

Зараз я цього не роблю. У моїй країні війна. Ми з дружиною іноді можемо кудись вийти, але загалом караоке — на паузі. Ось переможемо — тоді й піду заспіваю. Олександр Усик

Улюбленими залишаються українські пісні:

Друзі люблять англійські, я теж, але максимум знаю два-три слова. Я люблю веселитися, проводити час із сім’єю та близькими. Життя — це щастя. Олександр Усик

Реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня.

Канело Альварес поставив шалену суму на перемогу Усика у бою з Дюбуа.