«Це стосується не мене, чи варто йому продовжувати». Льюїс – про потенційного суперника Усика
Леннокс вважає, що Деонтею варто визначитися, чи варто ще битися
близько 7 годин тому
Фото: Sky Sports
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс в інтерв’ю Fight Hub TV відповів, чи варто ексволодарю титулу WBC Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 KO) продовжувати битися:
Це стосується не мене, тож не я маю відчувати, чи варто йому продовжувати. Вайлдер повинен запитати себе про це. Чи залишилися у ньому поєдинки? У нього, мабуть, залишився запал, бо він буде битися. Хоча його менеджера та тренера більше немає, у нього нова команда. Він вважає, що саме так має керувати своїм життям, і це його життя.
Вайлдер пояснив, чому зірвався його поєдинок з Олександром Усиком.