Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) висловився про зміну тренера Маліка Скотта на Дона Хауса. Панчера цитує fightnews.info:

У бою з Дереком Чісорою моїм тренером буде Дон Хаус. Після Маліка мені необхідно поміняти напрямок, і Дон має більше 28 чемпіонів в UFC і боксі.

Зазвичай Дон працює головним тренером, але коли він вперше приєднався до моєї команди, він без проблем зайняв позицію збоку та робив певні речі, щоб бути частиною команди. Тепер йому настав час зробити крок уперед і схопитися за цю можливість обома руками.

Ми з Доном познайомилися, коли моїм тренером був Малік Скотт. Отже, коли відбувся цей перехід, він був природним. Я завжди знав, що він чудовий тренер, але це ще не означає, що ти підходиш до певного типу бійця. Між тренером і бійцем має бути зв'язок. Як тільки ми збудували стосунки, я відчув, що він готовий стати головним.