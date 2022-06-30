«Цей бій для моєї країни». Усик розповів, які повідомлення отримує від українських воїнів

20 серпня чемпіон проведе другий бій з Джошуа

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Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю Sky Sports розповів, що на реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) його надихають повідомлення українців, які захищають Батьківщину від рашистів:



Це бій для всієї моєї країни, для кожної людини, яка захищає, яких, на жаль, вже нема, тому що вони захищали і померли. Я все це роблю для моєї країни. Я кожного дня в молитві дякую Богу, що я прокинувся, і молюся за свою країну. Це дуже важко – коли ти розумієш, що там відбувається. Багато людей присилають мені повідомлення. Мої друзі, які воюють, звичайні українці. Підтримують мене і надихають тим, що кажуть: «Ми за тебе, Сашко. Віримо в твою перемогу. Порадуй нас своєю перемогою».

Напомним, что украинец рассмеялся из-за требований Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о гонораре в 500 миллионов – Тайсон меня боится.