Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч на своєму YouTube-каналі Froch On Fighting висловився щодо можливого повернення Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) на професійний ринг.

За словами британця, дві поразки від Олександра Усика (24-0, 15 КО) досі не дають спокою ексчемпіону світу в надважкій вазі, і саме це може бути головним мотивом для камбеку.

Я хочу почати з Тайсона Ф’юрі. Він говорить про повернення. Знову.

Не хочу його поливати брудом, бо в нього була чудова кар’єра. Він був блискучим для спорту, подарував нам дивовижні вечори розваг. Я бачив багато його боїв, але він двічі поступився Усику, і це його досі гризе. Це його бісить, коли при ньому згадують Усика. Він впирається рогами і думає, що виграв один із тих боїв. Думаю, він вважав, що виграв другий, а насправді — обидва, але його побили чесно і справедливо.

Я був у Саудівській Аравії на тому реванші. У нього було кілька непоганих раундів, тримався близько, але потім Усик зробив те, що він зазвичай робить, і відірвався в кінці. Для Ф’юрі в цьому немає ганьби, але треба вміти тримати удар і визнати поразку.

Але повертатися в бокс у 37 років, після простою понад рік... чи когось це взагалі хвилює? Я не хочу його критикувати, він чудова особистість, але мені, чесно кажучи, по барабану, повернеться він чи ні.