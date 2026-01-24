Воррен про Ф’юрі та Вордлі: «Це точно не буде їхній наступний бій»
За словами промоутера, Фабіо повернеться на ринг у квітні
близько 1 години тому
Промоутер Френк Воррен прокоментував можливий бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та володаря титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Слова наводить iFL TV.
За його словами, Фабіо Вордлі повернеться на ринг у квітні.
Ви побачите його у квітні. Він отримав легку травму. Тож у квітні він буде захищати свій титул і продовжить з того місця, де зупинився. Він захопливий надважковаговик.
Щодо поєдинку Ф’юрі та Вордлі, Воррен уточнив, що це не буде їхнім наступним боєм, але ситуація залишається цікавою:
Це точно не буде їхній наступний бій. Тож подивимося, що буде далі.
