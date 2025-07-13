Паркер прагне помститися жертві Усика за поразку у 2018 році
Новозеландець хоче провести реванш
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Seconds Out розповів, що хоче поститися колишньому володарю титулів у хевівейті британцю Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) за поразку у 2018 році.
«Я найбільше хочу помститися за бій з Джошуа, бо у 2018 році я був зовсім іншим бійцем, як і він. Він був обличчям боксу, привернув багато уваги до спорту, і я хочу взяти реванш за ту поразку.
Я б із задоволенням знову вийшов проти Джошуа. Здається, він переніс операцію і планує повернення, тож якщо така можливість з’явиться – я скористаюся нею обома руками. Це буде чудовий бій. Якщо він усе ще має мотивацію і пристрасть до боксу – нехай продовжує. Якщо це те, чого він хоче. Він ще здатен на багато».
Бій між Джошуа та Паркером відбувся 31 березня 2018 року у Кардіффі, Велика Британія. На кону стояли титули WBA, IBF, IBO, які належали AJ та пояс WBO, яким володів Джозеф. Джошуа переміг одностайним рішенням суддів.
Раніше промоутер Френк Воррен назвав ім'я наступного суперника Паркера.