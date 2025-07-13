Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Seconds Out розповів, що хоче поститися колишньому володарю титулів у хевівейті британцю Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) за поразку у 2018 році.

«Я найбільше хочу помститися за бій з Джошуа, бо у 2018 році я був зовсім іншим бійцем, як і він. Він був обличчям боксу, привернув багато уваги до спорту, і я хочу взяти реванш за ту поразку.

Я б із задоволенням знову вийшов проти Джошуа. Здається, він переніс операцію і планує повернення, тож якщо така можливість з’явиться – я скористаюся нею обома руками. Це буде чудовий бій. Якщо він усе ще має мотивацію і пристрасть до боксу – нехай продовжує. Якщо це те, чого він хоче. Він ще здатен на багато».