Відомий американський тренер Стівен Едвардс висловився про досягнення Олександра Усика (24-0, 15 KO) та потенційні кроки українського чемпіона. Експерта цитує vringe.com:

Я не вірю, що Усик отримає таке ж визнання за перемогу над Вайлдером зараз, яке він отримав би, якби побив його кількома роками раніше. З моменту переходу Усика в надважку вагу Вайлдер зазнав вже чотирьох поразок. Я не маю претензій до того, що Усик бився з Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа – всі вони були актуальними суперниками. Я взагалі не люблю чіплятися до бійця такого рівня. Проте реванші з усіма трьома, за великим рахунком, були життєво необхідні.

Якщо говорити про те, чи міг він зробити для своєї спадщини ще більше, можливо, в цьому є невелика частка істини. Усик ніколи по-справжньому нікого не уникав. Теоретично він міг би провести бої з Агітом Кабайєлом чи Мозесом Ітаумою. Або, наприклад, наступного року – з Джеєм Опетаєю чи Девідом Бенавідесом. Навряд чи реально провести поєдинки з усіма чотирма, тож, можливо, два з цих варіантів були б оптимальними.

В іншому ж спадщину Усика не викликає жодних сумнівів. Він боєць топ-5 цього століття, один із двох найбільших крузерів в історії та один з десяти найкращих надважковаговиків усіх часів.