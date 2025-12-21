Гвоздик – про бій Усика з Джейком Полом: «Це ж круто»
Олександр вважає, що всі хочуть бачити шоу
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-2, 17 KO) в інтерв’ю blik.ua висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Джейка Пола за правилами MMA:
Всі хочуть бачити шоу, тому мене нічого не здивує. Це ж круто. Такий формат має право на життя. Якщо б Пол не був цікавий, то ніхто б за його бої гроші не платив.
Нагадаємо, що блогеру після поєдинку з Ентоні Джошуапровели операцію.