Олександр Усик — спортсмен року за версією SBC Ukraine Awards
Український боксер став лауреатом однієї з головних номінацій івенту
7 хвилин тому
Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) став переможцем премії SBC Ukraine Awards-2025 у номінації «Спортсмен року».
Церемонія нагородження відбулася 20 грудня у Kyiv Event Hall by Ramada Encore. У межах заходу 103 члени журі визначили найкращі кейси у 23 номінаціях у сфері спортивного маркетингу.
Ярослава Магучіх — спортсменка року за версією SBC Ukrainе.
