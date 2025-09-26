Відомий американський спеціаліст Ронні Шилдс заявив, що більше не бачить жодних перспектив у колишнього абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) після поразки в бою проти Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Цитує Шилдса boxing247.com.

«Коли все закінчено, то закінчено. Зараз мені здається, що Канело не слід битися далі. Ти не можеш перемогти час. Жоден тренер не зробить Канело кращим, ніж він є зараз.

Його тіло каже йому, що час зав'язувати. У Кроуфорда було менше воєн. Він проїхав на дорозі менше кілометрів, провів менше боїв. У боксі Канело старший».