У США поставили хрест на кар'єрі Канело
Кроуфорд провів Альвареса на пенсію?
близько 18 годин тому
Відомий американський спеціаліст Ронні Шилдс заявив, що більше не бачить жодних перспектив у колишнього абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) після поразки в бою проти Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
Цитує Шилдса boxing247.com.
«Коли все закінчено, то закінчено. Зараз мені здається, що Канело не слід битися далі. Ти не можеш перемогти час. Жоден тренер не зробить Канело кращим, ніж він є зараз.
Його тіло каже йому, що час зав'язувати. У Кроуфорда було менше воєн. Він проїхав на дорозі менше кілометрів, провів менше боїв. У боксі Канело старший».
Нагадаємо, що 13 вересня Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лас-Вегасі (116-112, 115-113, 115-113).