Усик – про бій Канело – Кроуфорд: «Неймовірний»
Українець пожалкував, що не зміг приїхати на мегафайт
18 хвилин тому
Канело та Кроуфорд / Фото - DAZN
Абсолютний чемпіон у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Exceed Boxing прокоментував перемогу нового короля суперсередньої ваги Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) у бою з колишнім володарем титулів Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
«Бій неймовірний. Дійсно, я хотів з’їздити. Я спілкуюся з обома хлопцями – і з Кроуфордом, і з Канело».
На шоу у Лас-Вегасі Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів.
Кроуфорд – перший в історії абсолютний чемпіон світу у трьох дивізіонах.
