У Великій Британії передбачили переможця можливого бою Усик – Ітаума
У кожного є свій термін придатності?
Колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс поділився думкою щодо можливого поєдинку ексабсолюта у двох дивізіонах Олександра Усика проти претендента на титул IBF Мозеса Ітауми.
Цитує Сондерса boxingnewsonline.net.
«Наразі я не даю жодного шансу жодному суперважковаговику у поєдинку з Ітаумою. Я б не хотів дивитися їхній бій, принаймні не зараз. Я б хотів побачити цей бій два-три роки тому, але він так і не відбувся.
У кожного є свій термін придатності. Я думаю, що Усик просто намагається затриматися в боксі заради грошей».
Нагадаємо, що 29 серпня Ітаума битиметься за вакантний титул IBF з Філіпом Хрговичем.
Очікується, що Усик проведе ще один бій і завершить кар'єру. Найбільш ймовірним суперником Олександра наразі є Деонтей Вайлдер.
Раніше у команді Усика назвали можливі варіанти для наступного поєдинку українця.