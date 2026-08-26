Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс поділився думкою щодо можливого поєдинку ексабсолюта у двох дивізіонах Олександра Усика проти претендента на титул IBF Мозеса Ітауми.

Цитує Сондерса boxingnewsonline.net.

«Наразі я не даю жодного шансу жодному суперважковаговику у поєдинку з Ітаумою. Я б не хотів дивитися їхній бій, принаймні не зараз. Я б хотів побачити цей бій два-три роки тому, але він так і не відбувся. У кожного є свій термін придатності. Я думаю, що Усик просто намагається затриматися в боксі заради грошей».

Нагадаємо, що 29 серпня Ітаума битиметься за вакантний титул IBF з Філіпом Хрговичем.

Очікується, що Усик проведе ще один бій і завершить кар'єру. Найбільш ймовірним суперником Олександра наразі є Деонтей Вайлдер.

Раніше у команді Усика назвали можливі варіанти для наступного поєдинку українця.