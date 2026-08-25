Денис Сєдашов

Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA і WBO у важкій вазі та володаря титулу WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО), розповів про звернення до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

За словами фахівця, пріоритетним на даному етапі є поєдинок проти Джея Опетаї (30-0, 23 KO), тоді як бій проти Олександра Усика можливий після переходу в надважку вагу. Слова наводить BoxingScene.

Я сказав Аль аш-Шейху, що саме бій із Опетаєю я хочу найбільше. Ми можемо підійти до бою з Усиком, коли будемо готові до надважкої ваги — ще через три-п’ять поєдинків. Але якщо Опетая хоче битися з Давідом, давайте зробимо це просто зараз, і ми можемо влаштувати це на вікенд Сінко де Майо. Хосе Бенавідес-старший

Бенавідес залишився без уніфікації в колишньому дивізіоні Усика.