Батько Бенавідеса прокоментував можливі бої проти Опетаї та Усика
Джей може зустрітися з українцем через 3-5 боїв
Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBA і WBO у важкій вазі та володаря титулу WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО), розповів про звернення до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.
За словами фахівця, пріоритетним на даному етапі є поєдинок проти Джея Опетаї (30-0, 23 KO), тоді як бій проти Олександра Усика можливий після переходу в надважку вагу. Слова наводить BoxingScene.
Я сказав Аль аш-Шейху, що саме бій із Опетаєю я хочу найбільше.
Ми можемо підійти до бою з Усиком, коли будемо готові до надважкої ваги — ще через три-п’ять поєдинків.
Але якщо Опетая хоче битися з Давідом, давайте зробимо це просто зараз, і ми можемо влаштувати це на вікенд Сінко де Майо.
Бенавідес залишився без уніфікації в колишньому дивізіоні Усика.