Експромоутер Усика зробив прогноз на бій між Ітаумою та Хрговичем
Відомий функціонер назвав свого фаворита
Ітаума та Хргович / Фото - Sky Sports
Український промоутер Олександр Красюк для Telegram-каналу «Діденко про БОКС» поділився думками про поэдинок британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) із хорватським нокаутером Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).
«Це перше справжнє випробування для вундеркінда Мозеса.
У моєму погляді шальки терезів схиляються в бік Ітауми в технічно складному 12-раундовому поєдинку. Однак такий прогноз може бути виправданий лише у тому випадку, якщо обидва претенденти відпрацювали тренувальний табір на всі 100».
Вечір боксу пройде 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.
Нагадаємо, Хргович в очному поєдинку пригрозив Ітаумі вбивством.