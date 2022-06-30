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Українські військові попросили Усика погодитися на реванш з Джошуа

Олександр сподівається, що зможе розділити радість перемоги з співвітчізниками
Бокс Професійний бокс
17:34
Українські військові попросили Усика погодитися на реванш з Джошуа
Фото: Instagram

Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив, що отримав підтримку українського народу на другий поєдинок з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), а також здивувався питанню, чи буде реванш успішним:

Вони мене підтримали. І попросили, щоб я прийняв рішення виїхати з країни і погодитися на реванш.

Тренувальний процес продовжує бути важким. У мене ще багато часу, щоб себе відновити. Свою форму, яка трошки стала гіршою.

Такі питання: «Якщо?» Реванш буде вдалим. Мій народ буде дуже радіти. А я радітиму разом з ним.

Нагадаємо, що українець розсміявся через вимоги Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) про гонорар у 500 мільйонів – Тайсон мене боїться.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик

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