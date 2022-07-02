Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Півфінал. Таппара - Ред Булл Мюнхен

Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF

Петро Іванов знищив свого суперника за титул International
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF

Український боксер другої середньої ваги Петро Іванов (16-0, 11 КО) завоював пояс IBF International.

В Ердінгу, Німеччина він зійшовся з поляком Робертом Талареком (26-15-3, 18 КО).

Вирішальним став четвертий раунд поєдинку. В ньому українець тричі відправив опонента в нокдаун, а після четвертого падіння рефері зупинив бій – перемога Петрова технічним нокаутом.

Також в цьому вечора боксу перемоги здобули Карен Чухаджян і Андрій Веліковський.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Петро Іванов

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Чухаджян проведе захист титулу IBF Inter-Continental на івенті в Німеччині. Відомо ім'я суперника
Чухаджян проведе захист титулу IBF Inter-Continental на івенті в Німеччині. Відомо ім'я суперника
Бокс Професійний бокс
07 червня 13:53

Новини: Бокс

Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Професійний бокс
02 липня 22:45
Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»
Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»
Професійний бокс
02 липня 22:24
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Професійний бокс
02 липня 21:31
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Професійний бокс
02 липня 20:50
Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»
Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»
Професійний бокс
02 липня 19:19
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою
Професійний бокс
02 липня 18:19
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Професійний бокс
02 липня 17:12
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Професійний бокс
02 липня 16:06
Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»
Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»
Професійний бокс
02 липня 15:48
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Всі новини