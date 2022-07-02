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Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Петро Іванов знищив свого суперника за титул International
02 липня 22:45
Український боксер другої середньої ваги Петро Іванов (16-0, 11 КО) завоював пояс IBF International.
В Ердінгу, Німеччина він зійшовся з поляком Робертом Талареком (26-15-3, 18 КО).
Вирішальним став четвертий раунд поєдинку. В ньому українець тричі відправив опонента в нокдаун, а після четвертого падіння рефері зупинив бій – перемога Петрова технічним нокаутом.
Також в цьому вечора боксу перемоги здобули Карен Чухаджян і Андрій Веліковський.
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