Український боксер дізнався ім'я суперника на шоу від компанії Усика
Грандіозний івент відбудеться 22 серпня у Львові
Ельвін Алієв / Фото - Facebook
Український боксер Ельвін Алієв (2-0, 2 КО) проведе поєдинок проти француза Джеймса Лондін’єра (4-3-1, 1 КО).
Бій пройде 22 серпня у Львові в рамках вечора боксу від Usyk 17 Promotions, головною подією якого буде бій Олександра Хижняка (2-0, 2 КО) проти аргентинця Дурвала Еліаса Паласіо (16-4-0) за титул WBA Gold International.
Також свої бої в рамках вечора боксу проведуть Павло Іллюша, Дмитро Ловчинський, Богдан Толмачов, Микола Лактіонов, Джамал Кулієв, Айдер Абдураімов, Матвій Ражба, Максим Рудик та Максим Зименко.
Перший титульний поєдинок Олександра Хижняка: вечір Usyk 17 Promotions ексклюзивно на Київстар ТБ