Даніель Лапін дізнався ім'я суперника на вечір боксу Usyk 17 Promotions
Бій пройде 21 березня
11 хвилин тому
Непереможений український напівважковаговик Даніель Лапін (12-0, 4 КО) проведе свій наступний поєдинок 21 березня. Суперником володаря титулів IBF International та WBA Continental стане досвідчений латвієць Крістапс Бульмейстерс (14-4, 5 КО).
Бій відбудеться в межах великого вечора боксу від промоутерської компанії Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.
Захід прийматиме заміський комплекс Equides Club (с. Лісники, Київська область).
