Український боксер надважкої ваги Богдан Миронець (10-1, 5 KO) висловився про свій прогрес та порівняння з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Хевівейтера цитує vringe.com:

Все, чого я вже досяг, – результат лише моєї праці та зусиль кількох людей, які вірять у мій потенціал. Я впевнений, що є недооціненим боксером у світі. Моя праця та мої навички приведуть мене до чемпіонства. Це лише питання часу. Я вже один з найкращих у світі. Через 2-3 роки, коли я досягну піку своєї фізичної та технічної форми, я стану найкращим.

Якщо хтось порівнює мене з Усиком, для мене це комплімент, але я не другий Усик. Я перший Миронець. У мене свій шлях, без визначної аматорської кар'єри, без спонсорів, без грамотного медіа-просування.