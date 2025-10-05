Ітаума відмовився від поєдинку, який міг привести до бою з Усиком
Британець поки не збирається виходити у ринг проти українця
36 хвилин тому
Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) прийняв рішення щодо можливого бою з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наводить secondsout.
Після перемоги Усика над Деніелом Дюбуа (22-3, 21 KO) у липні на стадіоні Вемблі Ітаума заявляв, що був би радий провести бій з українцем. Проте тепер поєдинок доведеться відкласти: британський боксер відмовився від бою за статус обов’язкового претендента на пояс IBF проти Френка Санчеса, перемога в якому відкривала б йому шлях до бою з Усиком.
Френк Санчес у своїй кар’єрі зазнав лише однієї поразки та здобув 18 нокаутів із 25 перемог.
