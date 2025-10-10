Британський хевівейтер Дерек Чісора (36-13, 23 KO) в інтерв’ю The Sun Sport висловився про потенційну дуель Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO):

Знаєте що, Ітаума не повинен погоджуватися на бій з Усиком. Не вір хайпу про те, що якщо ти виграєш, то будеш неймовірним. Ні, ми тут будуємо щось грандіозне, тому, якщо ми будуємо щось грандіозне, ми не повинні намагатися отримати прибуток одразу і виводити його на наступний бій на Усика.

Нехай він навчиться грі і робити це правильно, щоб ми могли зосередитися на тому, щоб він вигравав усе правильним чином у належний час. Ми не хочемо квапити його і казати: «Гаразд, ти нокаутував 35 бійців, які не вміють битися». Ні.

Найвеличніший спортсмен нашого покоління, Олександр Усик, вразить його. Я люблю Мозеса, але не думаю, що він переможе Усика, ні, ніколи.