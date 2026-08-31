Усик готує новий бій! Відомо, коли та з ким битиметься українець
Сергій Лапін повдомив, що Олександр вийде у ринг проти Вайлдера
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) планує провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).
За словами директора команди українського боксера Сергія Лапіна, бій розраховують організувати в березні 2027 року на території США.
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