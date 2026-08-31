Денис Сєдашов

Київське Динамо зазнало розгромної поразки від Буковини у матчі 4-го туру УПЛ.

Чернівчани відкрили рахунок на 12-й хвилині — Михавко віддав передачу на Суркіса, якого запресингував Кожушко. Воротар киян під час спроби вибити м'яч влучив у нападника, від якого той відскочив у сітку.

На початку другого тайму Буковина подвоїла перевагу: Суркіс невдало зіграв на виході та випустив м’яч у ворота. Після цього тренерський штаб Динамо замінив голкіпера, випустивши 23-річного Ольхового.

Остаточний рахунок на 83-й хвилині встановив Ільїн, який замкнув флангову передачу ударом головою.

УПЛ. 4-й тур

Буковина – Динамо – 3:0

Голи: Кожушко, 12, Суркіс, 53 (Автогол), Ільїн, 83

Суркіс неймовірно «наварив» у матчі проти Буковини: за Динамо довелося дебютувати голкіперу, що перейшов із Першої ліги.