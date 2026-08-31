Калініна програла японці у першому колі Відкритого чемпіонату США
Українка поступилася Хімено Сакацуме
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 51) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США 2026 року.
У першому колі змагань українка у двох сетах поступилася представниці Японії Хімено Сакацуме (WTA 144). Поєдинок тривав 1 годину та 24 хвилини.
Під час зустрічі Калініна припустилася двох подвійних помилок, не виконала жодної подачі навиліт, реалізувала один брейк-поїнт та програла чотири гейми на власній подачі.
US Open 2026. Перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) — Хімено Сакацуме (Японія) — 3:6, 3:6
Українка продовжить боротьбу на турнірі у парному розряді, де виступатиме разом із представницею Угорщини Анною Бондар.
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