Денис Сєдашов

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 51) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США 2026 року.

У першому колі змагань українка у двох сетах поступилася представниці Японії Хімено Сакацуме (WTA 144). Поєдинок тривав 1 годину та 24 хвилини.

Під час зустрічі Калініна припустилася двох подвійних помилок, не виконала жодної подачі навиліт, реалізувала один брейк-поїнт та програла чотири гейми на власній подачі.

US Open 2026. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) — Хімено Сакацуме (Японія) — 3:6, 3:6

Українка продовжить боротьбу на турнірі у парному розряді, де виступатиме разом із представницею Угорщини Анною Бондар.

Світоліна – про старт на US Open-2026: «Була трохи засмучена поразкою у півфіналі міксту».